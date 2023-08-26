Турцию за последние семь месяцев посетило рекордное количество туристов

За первые семь месяцев 2023 года Турцию посетило рекордное количество туристов.

За первые семь месяцев 2023 года Турцию посетило рекордное количество туристов.

Как сообщает Report со ссылкой на "Анадолу", это следует из данных Министерства культуры и туризма страны.

Согласно информации, за январь-июль текущего года Турцию посетило более 30 млн туристов, в том числе 26 766 240 иностранцев и 3 327 206 граждан страны, проживающих за рубежом. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 11,6 процента.

Первое место в рейтинге стран, граждане которых посещали Турцию, заняла РФ - почти 3,5 млн человек. Прирост составил 59,22 процента. Второе и третье места занимают ФРГ и Великобритания, 3 211 724 и 2 063 740 туристов соответственно. Показатель увеличился по сравнению с прошлым годом на 7,32 и 14 процентов.

Ранее рекорд посещаемости был зафиксирован в 2019 году и составил 26,5 млн человек.