Турцию за последние семь месяцев посетило рекордное количество туристов

За первые семь месяцев 2023 года Турцию посетило рекордное количество туристов.
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Согласно информации, за январь-июль текущего года Турцию посетило более 30 млн туристов, в том числе 26 766 240 иностранцев и 3 327 206 граждан страны, проживающих за рубежом. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 11,6 процента.
Первое место в рейтинге стран, граждане которых посещали Турцию, заняла РФ - почти 3,5 млн человек. Прирост составил 59,22 процента. Второе и третье места занимают ФРГ и Великобритания, 3 211 724 и 2 063 740 туристов соответственно. Показатель увеличился по сравнению с прошлым годом на 7,32 и 14 процентов.
Ранее рекорд посещаемости был зафиксирован в 2019 году и составил 26,5 млн человек.