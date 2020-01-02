Турцию за 11 месяцев посетили 43 млн иностранных туристов

Турпоток из зарубежных стран в Турцию с января по ноябрь составил 42,91 млн человек, что на 14,31% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения Министерства культуры и туризма страны.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", по данным ведомства, россияне заняли первое место по числу иностранных туристов в Турции, доля путешественников из РФ во въездном турпотоке Турции по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросла на 17,42 % (6,88 млн человек). Второе место по числу туристов заняла Германия - 4,83 млн человек, это на 11,57 % больше, чем в январе-ноябре прошлого года. Далее следует Великобритания (2,5 млн, рост на 13,3%).

Четвертую и пятую строчку рейтинга разделили Болгария и Иран.

Согласно рейтингу Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО), Турция в 2019 году (так же как и прошлом году) стала шестой страной в мире по посещаемости туристов.

Турция − на первом месте в Европе с ежегодным доходом от сферы туризма. Страна занимает шестое место среди самых популярных туристических направлений в Европе.