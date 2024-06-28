Турцию исключили из серого списка FATF

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) исключила Турцию из серого списка организации.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) исключила Турцию из серого списка организации.

Об этом Report сообщает со ссылкой на TRT Haber.

Решение было принято на Генеральной Ассамблее FATF в Сингапуре.

Между тем, глава Минфина Турции Мехмет Шимшек, который находится в Сингапуре, заявил об успехе реализованных мер, направленных на исключение страны из серого списка FATF.

"Мы добились успеха", - написал он в соцсети "X".

FATF основана в 1989 году и является межправительственной организацией, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем этим стандартам.

Турция присоединилась к организации в 1991 году и включена в серый список в 2021 году.