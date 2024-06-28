О нас

Турцию исключили из серого списка FATF

Турцию исключили из серого списка FATF Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) исключила Турцию из серого списка организации.
В регионе
28 июня 2024 г. 13:14
Турцию исключили из серого списка FATF

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) исключила Турцию из серого списка организации.

Об этом Report сообщает со ссылкой на TRT Haber.

Решение было принято на Генеральной Ассамблее FATF в Сингапуре.

Между тем, глава Минфина Турции Мехмет Шимшек, который находится в Сингапуре, заявил об успехе реализованных мер, направленных на исключение страны из серого списка FATF.

"Мы добились успеха", - написал он в соцсети "X".

FATF основана в 1989 году и является межправительственной организацией, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем этим стандартам.

Турция присоединилась к организации в 1991 году и включена в серый список в 2021 году.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке FATF removes Türkiye from ‘gray list’
Версия на азербайджанском языке Türkiyə FATF-ın “boz siyahısı”ndan çıxarılıb

Самое важное

Роспуск Милли Меджлиса и назначение внеочередных выборов соответствуют Конституции
Роспуск Милли Меджлиса и назначение внеочередных выборов соответствуют Конституции
27 июня 2024 г. 12:40
Натигу Гасымову посмертно присвоено звание Национальный герой Азербайджана
Натигу Гасымову посмертно присвоено звание "Национальный герой Азербайджана"
25 июня 2024 г. 21:25
Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Минобороны
Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Минобороны
25 июня 2024 г. 21:13
Президент Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня Вооруженных Сил
Президент Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня Вооруженных Сил
25 июня 2024 г. 21:06
Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих Министерства обороны
Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих Министерства обороны
25 июня 2024 г. 21:01
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
22 июня 2024 г. 12:04
Телеканал Euronews представил интервью с президентом Ильхамом Алиевым
Телеканал Euronews представил интервью с президентом Ильхамом Алиевым
22 июня 2024 г. 11:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi