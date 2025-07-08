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Турция ждет ответа Украины по срокам третьего раунда переговоров в Стамбул

Турция ждет ответа Украины по срокам третьего раунда переговоров в Стамбул Турция ожидает ответа украинской стороны по срокам третьего раунда переговоров по Украине в Стамбуле.
В регионе
8 июля 2025 г. 11:14
Турция ждет ответа Украины по срокам третьего раунда переговоров в Стамбул

Турция ожидает ответа украинской стороны по срокам третьего раунда переговоров по Украине в Стамбуле.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан телеканалу TRT Haber по итогам участия в саммите БРИКС в Бразилии.

"Россия выразила готовность к третьему раунду переговоров. Теперь мы ждем ответ от украинской стороны", - сказал он.

По его словам, Турция также готова к встрече лидеров по урегулированию в Украине.

"Нет никаких проблем с организацией встречи лидеров в Турции", - сказал он.

Глава МИД Турции считает, что два тура прямых переговоров по Украине в Стамбуле прошли успешно. "Предыдущие два раунда переговоров позволили провести рекордный обмен пленными и телами погибших", - отметил министр, добавив, что, по его мнению, стороны довольны гуманитарным аспектом переговорного процесса.

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Версия на азербайджанском языке Hakan Fidan Rusiya, Ukrayna və ABŞ prezidentlərinin Türkiyədə görüşünü istisna etmir

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