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Турция ждет от Швеции выполнения обязательств по борьбе с террором

Турция ждет от Швеции выполнения обязательств по борьбе с террором Турция ожидает от Швеции неукоснительного выполнения всех обязательств по противодействию терроризму, которые предусмотрены подписанным с ней меморандумом. В противном случае она не одобрит заявку на ее вступление в НАТО.
В регионе
22 января 2023 г. 17:16
Турция ждет от Швеции выполнения обязательств по борьбе с террором

Турция ожидает от Швеции неукоснительного выполнения всех обязательств по противодействию терроризму, которые предусмотрены подписанным с ней меморандумом. В противном случае она не одобрит заявку на ее вступление в НАТО.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил замглавы правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Нуман Куртулмуш, комментируя скандальную акцию с публичным сожжением Корана в Стокгольме.

"Мы не против вхождения Швеции в НАТО. Однако если так будет продолжаться дальше, Турция ни при каких обстоятельствах не одобрит вступление Швеции в Североатлантический альянс. Она будет ждать от нее выполнения взятых на себя обязательств", - сказал он.

Напомним, что 21 января власти Стокгольма разрешили провести акцию протеста у посольства Турции. Во время акции был сожжен Коран.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə İsveçin terrorla mübarizə üzrə öhdəliklərini yerinə yetirməsini gözləyir

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