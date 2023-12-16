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Турция ждет от Швеции практических шагов в сфере антитеррора для вступления в НАТО

Турция ждет от Швеции практических шагов в сфере антитеррора для вступления в НАТО Турция по-прежнему ждет от Швеции, подавшей заявку на вступление в НАТО, практического выполнения интересующих Анкару обязательств в сфере антитеррора.
В регионе
16 декабря 2023 г. 19:08
Турция ждет от Швеции практических шагов в сфере антитеррора для вступления в НАТО

Турция по-прежнему ждет от Швеции, подавшей заявку на вступление в НАТО, практического выполнения интересующих Анкару обязательств в сфере антитеррора.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил журналистам министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.

“Если говорить о Швеции, то сами по себе законодательные поправки не имеют смысла. Нам важно, чтобы эти обязательства выполнялись путем принятия конкретных практических шагов”, - сказал министр.

Относительно перспектив одобрения заявки Швеции на вступление в НАТО глава МО напомнил, что соответствующий "протокол был подписан президентом и направлен в парламент Турции, который и примет окончательное решение". Предположительных сроков рассмотрения документа в парламенте он не назвал.

Протоколы о вступлении Швеции в альянс на данный момент не ратифицировали только Венгрия и Турция. Для одобрения заявки королевства в НАТО Турция требует, чтобы власти этой страны на практике исполняли обновленный закон о противодействии терроризму.

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