Турция ждет от Швеции и Финляндии конкретики в выполнении меморандума о членстве в НАТО

Турция отмечает более решительный настрой Швеции и Финляндии в вопросе вступления в НАТО, но ожидает от них более конкретных шагов по выполнению меморандума о членстве в альянсе.

Турция отмечает более решительный настрой Швеции и Финляндии в вопросе вступления в НАТО, но ожидает от них более конкретных шагов по выполнению меморандума о членстве в альянсе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщил журналистам глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу по итогам встречи в Бухаресте министров иностранных дел стран НАТО, в котором он участвовал.

"Мы обсудили ситуацию с коллегами, выразили свои ожидания, касающиеся экстрадиции террористов, пока нет желаемых результатов. Ожидаем более конкретных действий в этом вопросе", - сказал Чавушоглу.

Отметим, что сегодня глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём после встречи с Чавушоглу не смог подтвердить, что его страна завершит вступление в НАТО в 2023 году.