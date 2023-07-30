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Турция ждет от Швеции действий по недопущению осквернения Корана

Турция ждет от Швеции действий по недопущению осквернения Корана Турция ожидает от Швеции конкретных шагов по недопущению акций, направленных на осквернение священного для мусульман Корана.
В регионе
30 июля 2023 г. 23:09
Турция ждет от Швеции действий по недопущению осквернения Корана

Турция ожидает от Швеции конкретных шагов по недопущению акций, направленных на осквернение священного для мусульман Корана.

Как передает Report со ссылкой на турецкий МИД, об этом заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан в телефонном разговоре со своим шведским коллегой Тобиасом Билльстрёмом.

"Было подчеркнуто, что продолжение подобных акций под прикрытием свободы волеизъявления является недопустимым, и отмечено, что от правительства Швеции ожидают конкретных шагов по их недопущению в дальнейшем", - говорится в сообщении.

Главы МИД двух стран также обсудили вопрос членства Швеции в НАТО.

В Анкаре ранее неоднократно заявляли, что ждут от Стокгольма выполнения обязательств по борьбе с терроризмом, что предусмотрено подписанным странами меморандумом.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что парламент страны рассмотрит заявку Швеции по членству в НАТО в октябре.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə İsveçdən Qurana hörmətsizliyin qarşısını almaq üçün addımlar atmasını gözləyir

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