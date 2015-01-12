Давутоглу: Турция ждет от Европы реакции на исламофобию и нападения на мечети

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Турция ожидает столь же острой реакции Европы по поводу исламофобии и нападений на мечети, как на последние теракты во Франции, заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу журналистам в Париже.

Турецкий премьер принял участие в марше в память о жертвах террористических актов, совершенных во Франции 7-9 января. Более трех миллионов человек вышли на такие марши по всей Франции. Кроме миллионов французов, почтить память погибших в терактах и выразить солидарность с народом Франции в Париж прибыло около 50 иностранных делегаций, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Мы имеем право сейчас более чем когда-либо ожидать такой же чувствительности от Европы по поводу исламофобии и нападений на мечети и хотим видеть уважение человеческого достоинства, независимо от этнической и религиозной принадлежности", — заявил Давутоглу на пресс-конференции в посольстве Турции в Париже в воскресенье.

Как страна, которая долго страдала от террора, Турция будет и дальше поднимать голос против террористических актов, независимо от того, где они происходят, сказал турецкий премьер. Он добавил, что его присутствие на марше в Париже важно для демонстрации единства и целостности Европы.

"От Андалузии до Османской империи ислам - это важная часть Европейского континента. Те, кто хочет вызвать напряженность в Европе, создавая конфликт между исламом и христианством, предает европейскую культуру", - отметил он.