Турция заявила об уничтожении около 200 боевиков ИГ в Сирии и Ираке

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ "Около двухсот боевиков террористической группировки "Исламское государство" уничтожены в Сирии и Ираке турецкими Вооруженными силами после теракта в Стамбуле".

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу в четверг на выступлении перед турецкими послами в Анкаре.

"После того, как было установлено, что за терактом в Стамбуле стоит ИГ, нашим Вооруженным силам было дано соответствующее указание. В течение прошедших после этого 48 часов они атаковали позиции ИГ в Сирии и Ираке. Было произведено 500 выстрелов из танков и артиллерии. Около 200 боевиков ИГ были уничтожены, среди них есть главари террористов", - сказал Давутоглу.