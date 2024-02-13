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Турция заявила об отсутствии загрязнения Евфрата после обвала породы на золотом руднике

Турция заявила об отсутствии загрязнения Евфрата после обвала породы на золотом руднике Специалисты пока не зафиксировали загрязнения самой крупной в Турции реки Евфрат после обвала породы на золотом руднике в провинции Эрзинджан на востоке страны.
В регионе
13 февраля 2024 г. 21:23
Турция заявила об отсутствии загрязнения Евфрата после обвала породы на золотом руднике

Специалисты пока не зафиксировали загрязнения самой крупной в Турции реки Евфрат после обвала породы на золотом руднике в провинции Эрзинджан на востоке страны.

Как передает Report, об этом сообщил губернатор региона Хамза Айдогду в эфире телеканала NTV.

"Загрязнение реки Евфрат не отмечено, никакие вредные вещества туда не попадали", - сказал он. Минэкологии Турции в свою очередь сообщило, что в целях недопущения загрязнения Евфрата закрыто одно из водопропускных сооружений, расположенных вблизи места происшествия.

"Мы закрыли ворота водопропускного сооружения в месте впадения ручья Сабырлы в реку Евфрат, чтобы предотвратить попадание в него материалов, образовавшихся в результате оползня", - говорится в сообщении министерства.

По последним данным главы МВД Турции Али Ерликая, в руднике находятся девять работников, для их поиска задействованы спасательные подразделения в составе 400 человек.

Напомним, что обширный обвал породы на площади почти 100 акров (более 404 тыс. кв. м) произошел в районе 14:30 местного времени (15:30 бакинское время). Глава Минюста Турции Йылмаз Тунч сообщил, что по факту инцидента начато административное расследование, которое ведут четыре прокурора.

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