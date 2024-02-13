Турция заявила об отсутствии загрязнения Евфрата после обвала породы на золотом руднике

Специалисты пока не зафиксировали загрязнения самой крупной в Турции реки Евфрат после обвала породы на золотом руднике в провинции Эрзинджан на востоке страны.

Специалисты пока не зафиксировали загрязнения самой крупной в Турции реки Евфрат после обвала породы на золотом руднике в провинции Эрзинджан на востоке страны.

Как передает Report , об этом сообщил губернатор региона Хамза Айдогду в эфире телеканала NTV.

"Загрязнение реки Евфрат не отмечено, никакие вредные вещества туда не попадали", - сказал он. Минэкологии Турции в свою очередь сообщило, что в целях недопущения загрязнения Евфрата закрыто одно из водопропускных сооружений, расположенных вблизи места происшествия.

"Мы закрыли ворота водопропускного сооружения в месте впадения ручья Сабырлы в реку Евфрат, чтобы предотвратить попадание в него материалов, образовавшихся в результате оползня", - говорится в сообщении министерства.

По последним данным главы МВД Турции Али Ерликая, в руднике находятся девять работников, для их поиска задействованы спасательные подразделения в составе 400 человек.

Напомним, что обширный обвал породы на площади почти 100 акров (более 404 тыс. кв. м) произошел в районе 14:30 местного времени (15:30 бакинское время). Глава Минюста Турции Йылмаз Тунч сообщил, что по факту инцидента начато административное расследование, которое ведут четыре прокурора.