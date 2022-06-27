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Турция заявила о готовности провести новую военную операции на севере Сирии

Турция заявила о готовности провести новую военную операции на севере Сирии Турция может "в любой момент" начать военную операцию на севере Сирии.
В регионе
27 июня 2022 г. 02:26
Турция заявила о готовности провести новую военную операции на севере Сирии

Турция может "в любой момент" начать военную операцию на севере Сирии.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил официальный представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

По его словам, Турция уже провела три крупные операции в этом регионе и "ни у кого не спрашивала разрешения".

"Наш президент сказал, что операция может быть начата в любое время. В тот момент, когда нам поступит угроза, будет проведена оценка и сделано все необходимое", - отметил Калын.

Он добавил, что операция не будет направлена против территориальной целостности арабской республики.

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