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Турция заявила о готовности оказать помощь Марокко после землетрясения

Турция заявила о готовности оказать помощь Марокко после землетрясения Турция выразила готовность оказать помощь Марокко, где произошло разрушительное землетрясение.
В регионе
9 сентября 2023 г. 11:59
Турция заявила о готовности оказать помощь Марокко после землетрясения

Турция выразила готовность оказать помощь Марокко, где произошло разрушительное землетрясение.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении МИД республики.

"Мы выражаем соболезнования дружественному и братскому марокканскому народу и правительству, желаем божьей милости погибшим и скорейшего выздоровления пострадавшим. Турция, как всегда, готова оказать всяческую поддержку для залечивания ран", - сказано в сообщении.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи со стихийным бедствием в африканском государстве.

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