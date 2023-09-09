Турция заявила о готовности оказать помощь Марокко после землетрясения

Турция выразила готовность оказать помощь Марокко, где произошло разрушительное землетрясение.

Турция выразила готовность оказать помощь Марокко, где произошло разрушительное землетрясение.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении МИД республики.

"Мы выражаем соболезнования дружественному и братскому марокканскому народу и правительству, желаем божьей милости погибшим и скорейшего выздоровления пострадавшим. Турция, как всегда, готова оказать всяческую поддержку для залечивания ран", - сказано в сообщении.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи со стихийным бедствием в африканском государстве.