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Турция заявила, что в стране нет случаев заражения оспой обезьян

Турция заявила, что в стране нет случаев заражения оспой обезьян Случаи заражения оспой обезьян не зафиксированы в Турции.
В регионе
22 мая 2022 г. 19:28
Турция заявила, что в стране нет случаев заражения оспой обезьян

Случаи заражения оспой обезьян не зафиксированы в Турции.

Как передает Report, об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

"Это заболевание, которое происходит от животных и иногда заражает людей, не вызывает пандемии. Известно, что симптомы обычно проходят спонтанно в течение 2-3 недель. Заболевание, наблюдаемое в Африке, не было обнаружено в нашей стране", - написал Коджа в Twitter.

Отметим, что оспа обезьян - редкое вирусное зоонозное заболевание, то есть заболевание, передающееся человеку от животных, симптомы которого у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезны.

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Версия на азербайджанском языке Fahrettin Koca: “Türkiyədə "meymun çiçəyi" virusuna yoluxma qeydə alınmayıb”

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