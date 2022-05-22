Турция заявила, что в стране нет случаев заражения оспой обезьян

Случаи заражения оспой обезьян не зафиксированы в Турции.

Случаи заражения оспой обезьян не зафиксированы в Турции.

Как передает Report, об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

"Это заболевание, которое происходит от животных и иногда заражает людей, не вызывает пандемии. Известно, что симптомы обычно проходят спонтанно в течение 2-3 недель. Заболевание, наблюдаемое в Африке, не было обнаружено в нашей стране", - написал Коджа в Twitter.

Отметим, что оспа обезьян - редкое вирусное зоонозное заболевание, то есть заболевание, передающееся человеку от животных, симптомы которого у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезны.