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Турция заявила, что при продлении мандата миротворцев ООН на Кипре не спросили ТРСК

Турция заявила, что при продлении мандата миротворцев ООН на Кипре не спросили ТРСК МИД Турции отметил, что в ходе одобрения продления миссии миротворцев ООН на Кипре организация в очередной раз не запросила согласие на это со стороны непризнанной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК).
В регионе
31 января 2024 г. 01:38
Турция заявила, что при продлении мандата миротворцев ООН на Кипре не спросили ТРСК

МИД Турции отметил, что в ходе одобрения продления миссии миротворцев ООН на Кипре организация в очередной раз не запросила согласие на это со стороны непризнанной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК).

Как передает Report, об этом говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства на его сайте.

"Вопреки имеющейся практике ООН, согласие турок-киприотов при продлении мандата Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) вновь не было запрошено. Пользуясь случаем, обращаем внимание на то, что ВСООНК могут продолжать свою деятельность на территории ТРСК благодаря доброй воле ее властей", - отмечается в заявлении.

МИД, однако, выразил "глубокое разочарование в связи с тем, что резолюция о продлении мандата ВСООНК вновь ссылается на устаревшие и исчерпавшие себя модели возможного урегулирования без упоминания концепции двух государств". "Этот подход далек от справедливого и конструктивного. Мы призываем Совет Безопасности ООН признать, что справедливое, прочное и устойчивое решение на Кипре может быть достигнуто только на основе реалий на местах, и подтвердить неотъемлемые права турок-киприотов. Мы повторяем наш призыв к СБ ООН и международному сообществу признать ТРСК", - заявил МИД Турции.

Ведомство также указало, что "на протяжении многих лет ВСООНК закрывали глаза на многочисленные нарушения буферной зоны со стороны греков-киприотов". В частности, приводится в пример "несправедливая попытка помешать строительству [турками-киприотами] имеющей гуманитарное значение дороги Йигитлер-Пиле" в районе буферной зоны, что демонстрирует "отсутствие беспристрастного подхода, который стоит ожидать от миротворческих миссий". Завершение строительства этой дороги, по мнению МИД, "стало бы эффективным шагом на пути к восстановлению подорванного доверия турок-киприотов к ВСООНК и способствовало бы снижению напряженности на местах".

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