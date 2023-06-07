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Турция заявила, что по-прежнему ждет от Швеции конкретных шагов для вступления в НАТО

Турция заявила, что по-прежнему ждет от Швеции конкретных шагов для вступления в НАТО Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил со шведским коллегой Тобиасом Билльстрёмом перспективы вступления Швеции в НАТО и заявил, что Анкара ждет конкретных шагов от Стокгольма.
В регионе
7 июня 2023 г. 22:25
Турция заявила, что по-прежнему ждет от Швеции конкретных шагов для вступления в НАТО

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил со шведским коллегой Тобиасом Билльстрёмом перспективы вступления Швеции в НАТО.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

Х.Фидан отметил, что Анкара ждет конкретных шагов от Стокгольма.

"Состоялся телефонный разговор главы МИД Турции Хакана Фидана с главой МИД Швеции Тобиасом Билльстрёмом. Фидан подчеркнул необходимость для Швеции сделать конкретные шаги для вступления в НАТО", - отмечается в заявлении.

Министры также договорились продолжить контакты после заседания совместного механизма по контролю за выполнением условий Турции для одобрения заявки Швеции в НАТО. Заседание этого механизма запланировано на 12 июня.

С 1 июня в Швеции вступило в действие новое антитеррористическое законодательство, которого ожидала Турция, настаивающая на выдаче королевством лиц, признанных ею террористами. На заседании, как ожидается, будет оцениваться прогресс Стокгольма в учете требований Анкары.

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Версия на азербайджанском языке Hakan Fidan: “İsveç NATO-ya daxil olması üçün konkret addımlar atmalıdır”

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