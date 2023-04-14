Турция заявила, что не приемлет условие о выводе войск для прямых переговоров с Сирией

Для прямых переговоров с руководством Сирии Анкара не примет никаких предварительных условий, в том числе о выводе своих войск с сирийской территории.

Для прямых переговоров с руководством Сирии Анкара не примет никаких предварительных условий, в том числе о выводе своих войск с сирийской территории.

Как передает Report, об этом эфире телеканала Habertürk заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"В дальнейшем контакты с Сирией возможны, но нужно еще много работать. И мы не примем никаких предварительных условий. Не примем условие о выводе наших войск из Сирии для проведения переговоров. Мы уйдем, и против нас снова начнутся угрозы", - сказал он.

Министр напомнил, что по достигнутым ранее договоренностям Дамаск должен был устранить все пограничные угрозы в отношении Турции, но Анкара до сих пор их видит. Речь идет о деятельности РКК на севере Сирии, которые признаны в Турции террористическими.