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    Турция завершит возведение стены на границе с Сирией к концу сентября

    Сейчас работа ведется в южной части провинции Хатай

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Турция рассчитывает к концу текущего месяца полностью завершить возведение бетонной стены вдоль границы с Сирией, сообщает Report со ссылкой на Anadolu.

    Строителям осталось установить около 97 километров стены из 828 запланированных по проекту. 

    В настоящее время работа ведется в южной части провинции Хатай.

    Проект по созданию пограничного барьера называется "Экстренная система физической безопасности границы", его реализация началась в 2016 году. Стена будет установлена вдоль всей 911-километровой турецко-сирийской границы.

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