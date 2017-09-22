Турция завершит возведение стены на границе с Сирией к концу сентября

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Турция рассчитывает к концу текущего месяца полностью завершить возведение бетонной стены вдоль границы с Сирией, сообщает Report со ссылкой на Anadolu.

Строителям осталось установить около 97 километров стены из 828 запланированных по проекту.

В настоящее время работа ведется в южной части провинции Хатай.

Проект по созданию пограничного барьера называется "Экстренная система физической безопасности границы", его реализация началась в 2016 году. Стена будет установлена вдоль всей 911-километровой турецко-сирийской границы.