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Турция завершила строительство 20 км участка стены на границе с Ираном

Турция завершила строительство 20 км участка стены на границе с Ираном В провинции Ван на востоке Турции завершилось строительство 20 км участка бетонной стены на границе с Ираном.
В регионе
9 октября 2021 г. 06:56
Турция завершила строительство 20 км участка стены на границе с Ираном

В провинции Ван на востоке Турции завершилось строительство 20 км участка бетонной стены на границе с Ираном.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, губернатор восточной турецкой провинции Ван Эмин Билмез сообщил, что за последние три года на границе с Ираном повышены меры безопасности. Турецкая жандармерия, части ВС Турции и спецназ полиции круглосуточно патрулируют турецко-иранскую границу.

Штаб сил по охране границы перенесен в район Башкале.

По словам губернатора, за два года вдоль стены построено 104 опорных пункта, продолжается строительство еще 13. В районе границы также строятся два военных объекта.

Прорыто около 175 км рвов, протянута колючая проволока, в особенно, на тех участках, которыми пользуются нелегальные мигранты и контрабандисты.

Строительство бетонной стены продолжается с начала года. Планируем возвести 54 км стены и завершить строительство до конца года.

Монтаж бетонных плит на 20 км участке в районе Чалдыран завершился. Плиты для 34 км также готовы.

Безопасность на турецко-иранской границе обеспечивают десятки единиц бронетехники, дронов, тепловизионных камер, разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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