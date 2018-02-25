Турция завершила первый этап проведения операции в Африне

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Турция завершила первый этап проведения операции "Оливковая ветвь" в сирийском регионе Африн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье телеканал HABERTÜRK.

Вошедшие на территорию Сирии военнослужащие из турецких районов Хатай и Килис объединились и сформировали линию в виде полумесяца вокруг Африна.

В конце января премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил журналистам о том, что республика будет проводить операцию в четыре этапа. Однако тогда он не раскрыл подробностей сказанного.

Турция объявила 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских террористов на севере Сирии. По данным турецкого Генштаба, ВС сумели ликвидировать 2021 террориста PKK/YPG.