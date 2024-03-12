Турция запросила у США выдачу несовершеннолетнего виновника ДТП в Стамбуле

Власти Турции запросили выдачу несовершеннолетнего и его матери, которые после устроенного ими ДТП со смертельным исходом скрылись в США.

Власти Турции запросили выдачу несовершеннолетнего и его матери, которые после устроенного ими ДТП со смертельным исходом скрылись в США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр юстиции республики Йылмаз Тунч в эфире местных телеканалов.

"ДТП произошло в стамбульском районе Эйюпсултан. В результате погиб один и пострадали четыре человека. Было установлено, что водитель, которому нет 18 лет, и его мать выехали за границу через Египет в США и скрылись. Было инициировано уголовное дело, сделаны запросы по дипломатическим каналам и в Интерпол. Надеемся, США положительно отреагируют на наш запрос об экстрадиции", - сказал министр.

Он добавил, что на данный момент "пришло ответное письмо из США, в нем запрашиваются некоторые дополнительные документы", которые тоже направлены.

Помимо этого, следствие задержало нескольких человек, в том числе водителя, который довез мать с сыном в аэропорт. Есть также постановление о задержании отца виновника аварии.