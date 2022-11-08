Турция запретила полеты российских самолетов с двойной регистрацией

Турецкие власти запретили пролет через воздушное пространство страны для самолетов с двойной регистрацией (то есть зарегистрированных в двух юрисдикциях).

Турецкие власти запретили пролет через воздушное пространство страны для самолетов с двойной регистрацией (то есть зарегистрированных в двух юрисдикциях).

Как передает Report, об этом рассказали РБК гендиректор туроператора Pegas Touristik, член совета директоров авиакомпании Nordwind Анна Подгорная и источники еще в двух российских перевозчиках.

По словам Подгорной, из-за необходимости облетать Турцию продолжительность рейсов, к примеру, в Египет возросла на 20–30 минут. Но на стоимость туров "незначительное увеличение времени в пути не повлияло", отметила топ-менеджер. "Все рейсы в Египет выполняются, обязательства перед туристами (пассажирами) выполняются в полном объеме", - подчеркнула Подгорная.

По данным Skyscanner, среднее время полета из России в Египет составляет 5 часов 5 минут. На этом направлении есть или планируются рейсы у авиакомпаний "Аэрофлот", "Россия", Pegas Fly, Red Wings и iFly. РБК направил запросы этим перевозчикам.

Минтранс намерен в ближайшее время провести переговоры с Турцией по данному вопросу, сообщил РБК представитель ведомства. Так называемую двойную регистрацию, он назвал дискриминацией, которая прямо противоречит целям и задачам Международной организации гражданской авиации (ICAO), закрепленным в ст. 44 Чикагской конвенции.

"Для исключения нарушения положений Чикагской конвенции Бермудам необходимо исключить из своего реестра воздушные суда, зарегистрированные и эксплуатируемые в Российской Федерации. Соответствующие запросы российские перевозчики направляли в адрес бермудских авиавластей. Затягивание же дерегистрации воздушных судов бермудским авиарегистром является грубым нарушением Чикагской конвенции", - сказал представитель Минтранса.

"Ситуация на сегодняшний день такова, что недружественные страны обвиняют нас в созданной ими же «двойной регистрации» и совершенно не замечают того, что сами же нарушают основные принципы Чикагской конвенции", - добавил он.

Представитель Росавиации отказался от комментариев. РБК направил запрос в турецкое Министерство транспорта и инфраструктуры и МИД Турции.

В конце мая аналогичное решение в отношении лайнеров Boeing и Airbus российских авиаперевозчиков, зарегистрированных в двух юрисдикциях, принял Китай. По словам источника РБК, после стандартной процедуры актуализации электронных досье российские перевозчики не смогли подтвердить Пекину, что самолеты были сняты с регистрации за рубежом.

В марте на фоне западных санкций, введенных против российской авиаотрасли, президент Владимир Путин разрешил регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у отечественных компаний. Закон принят для "повышения устойчивости транспортного комплекса". Власти заявили, что выдача национальных сертификатов летной годности позволит авиакомпаниям сохранить парк самолетов и использовать их на внутренних направлениях. На тот момент, по данным Минтранса, больше половины лайнеров, эксплуатировавшихся в стране, были зарегистрированы в иностранных реестрах.

Еврокомиссар по транспорту Адина Валеан посчитала, что Россия нарушила стандарты международной безопасности, так как позволила своим перевозчикам "использовать самолеты, которые находятся в собственности за рубежом, без надлежащего сертификата". В связи с этим ЕС запретил полеты 20 российским авиакомпаниям, в том числе "Аэрофлоту", "Победе", "России", "Сибири" (S7), "Уральским авиалиниям" и другим.

Об опасениях, связанных с обеспечением безопасности, в июне заявила Международная организация гражданской авиации (ICAO). Ее представитель Энтони Филбин пояснял, что опасения организации связаны с нарушением ст. 18 Чикагской конвенции, согласно которой воздушное судно не может быть законно зарегистрировано более чем в одном государстве. Двойная регистрация влечет за собой проблемы, связанные с международным признанием лицензии радиостанции самолета и сертификата его летной годности.

Сомнения в безопасности полетов в России выразил и глава Airbus Гийом Фори, напомнив, что ограничения не позволяют поставлять в страну оригинальные запчасти для самолетов и обновлять программное обеспечение, а также контролировать и поддерживать обслуживание воздушных судов. В российском Минтрансе в ответ заявили, что в стране достаточно специалистов и ресурсов для ремонта, Россия ведет поиск поставщиков запчастей, поэтому безопасность полетов обеспечена. Вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров также заверял, что самолеты российских авиакомпаний обслуживаются с соблюдением требований безопасности.