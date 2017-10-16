Турция закрывает воздушное пространство на север Ирака

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Завершилось проходящее под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заседание Совета национальной безопасности.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, заседание длилось 1 час 40 минут.

Здесь правительству было рекомендовано продлить режим чрезвычайного положения еще на 3 месяца, закрыть воздушное пространство Турции на север Ирака и пропускной пункт Ибрагим Халил на границе с северным регионом Ирака.

На заседании была поддержана борьба с террористическим FETÖ, РПК (ее сирийскими крыльями - PYD и YPG) и всеми другими террористическими группировками, включая ИГ.

Была дана оценка шагам, принимаемым официальным Багдадом в вопросах обеспечения суверенитета Конституции в стране, и в особенности мерам, принимаемым в Киркуке, в очередной раз подчеркнута поддержка территориальной целостности Ирака.