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Чавушоглу: Турция закрыла воздушное пространство для Армении для полетов в третьи страны

Чавушоглу: Турция закрыла воздушное пространство для Армении для полетов в третьи страны Турция закрыла воздушное пространство для Армении для полетов в третьи страны.
В регионе
3 мая 2023 г. 11:50
Чавушоглу: Турция закрыла воздушное пространство для Армении для полетов в третьи страны

Турция закрыла воздушное пространство для Армении для полетов в третьи страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы закрыли воздушное пространство для Армении для рейсов в третьи страны. Мы будем пускать самолеты в нашу страну при необходимости, но пролет лайнеров и частных джетов через наше пространство не позволим, пока продолжаются провокации [со стороны Армении против Турции и Азербайджана]. Если они не прекратят их, то мы пойдем на другие меры", - сказал он.

Отметим, что сегодня авиакомпания Flyone Armenia сообщила об отмене еще одного своего рейса - Ереван-Париж-Ереван. В авиакомпании объяснили это тем, что 2 мая турецкие авиационные власти не предоставили разрешение на транзит через свое воздушное пространство.

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