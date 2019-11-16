Турция задержала 25 родственников Аль-Багдади

Турецкие власти задержали 25 родственников уничтоженного главаря террористической группировки ИГ Абу-Бакра Аль-Багдади. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении генпрокуратуры республики.

"Операции по задержанию родственников аль-Багдади прошли в четырех провинциях в рамках расследования деятельности ИГ*. Всего было задержано 25 человек: 11 - в провинции Кыршехир, пять - в Самсуне, трое - в Орду и шесть - в Шанлыурфе. Четверо задержанных арестованы судом по обвинению в участии в вооруженной террористической организации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 21 родственник главаря ИГ, в том числе двое детей, будут депортированы из Турции.

О ликвидации аль-Багдади президент США Дональд Трамп объявил в октябре. Аль-Багдади был уничтожен в результате спецоперации американских спецназовцев в провинции Идлиб в Сирии.