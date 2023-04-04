Турция за 5-6 лет сможет создать систему ПВО уровня С-400 и Patriot

Турция в течение 5-6 лет сможет создать систему ПВО уровня С-400 и Patriot.

Турции потребуется 5-6 лет, чтобы довести разрабатываемую отечественную систему ПВО Siper до уровня комплексов ПРО Patriot или С-400.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник заявил глава Департамента оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

"С системами SAMP-T (ЗРК производства концерна Eurosam) мы уже в целом конкурируем. Они немного лучше по некоторым характеристикам, но наша система Siper близка к этому уровню. Мы приближаемся и к Patriot. Что касается Patriot или С-400, то дайте нам еще 5-6 лет и у нас будут аналогичные системы", - сказал Демир в эфире телеканала TRT.