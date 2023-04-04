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Турция за 5-6 лет сможет создать систему ПВО уровня С-400 и Patriot

Турция за 5-6 лет сможет создать систему ПВО уровня С-400 и Patriot Турция в течение 5-6 лет сможет создать систему ПВО уровня С-400 и Patriot.
В регионе
4 апреля 2023 г. 15:25
Турция за 5-6 лет сможет создать систему ПВО уровня С-400 и Patriot

Турции потребуется 5-6 лет, чтобы довести разрабатываемую отечественную систему ПВО Siper до уровня комплексов ПРО Patriot или С-400.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник заявил глава Департамента оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

"С системами SAMP-T (ЗРК производства концерна Eurosam) мы уже в целом конкурируем. Они немного лучше по некоторым характеристикам, но наша система Siper близка к этому уровню. Мы приближаемся и к Patriot. Что касается Patriot или С-400, то дайте нам еще 5-6 лет и у нас будут аналогичные системы", - сказал Демир в эфире телеканала TRT.

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Версия на английском языке Türkiye to create air defense system of S-400 and Patriot level in 5-6 years

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