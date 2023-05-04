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Смаилов: Турция является одним из наиболее приоритетных торгово-экономических партнеров Казахстана

Смаилов: Турция является одним из наиболее приоритетных торгово-экономических партнеров Казахстана Власти Казахстана намерены и далее повышать значение республики в качестве континентального транзитного центра.
В регионе
4 мая 2023 г. 07:29
Смаилов: Турция является одним из наиболее приоритетных торгово-экономических партнеров Казахстана

Власти Казахстана намерены и далее повышать значение республики в качестве континентального транзитного центра.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр страны Алихан Смаилов на встрече с президентом турецкой компании TAV Airports Holding Серканом Каптаном.

По словам главы кабинета министров, Турция является одним из приоритетных торгово-экономических и инвестиционных партнеров Казахстана, в том числе в транспортной отрасли. "Мы уделяем большое внимание повышению транспортно-логистического потенциала страны. Сегодня перед правительством стоит задача по укреплению роли Казахстана в качестве надежного континентального транзитного хаба", - сказал он.

При этом Смаилов отметил большую значимость участия TAV Airports Holding в реализации крупного инфраструктурного проекта по строительству нового международного терминала в аэропорту Алма-Аты. "Аэропорт является одним из крупнейших в Центральной Азии и имеет стратегическую значимость. Мы ожидаем, что строительство нового терминала позволит в значительной степени нарастить пассажиропоток, расширить географию полетов, обеспечить жителей и гостей мегаполиса высоким уровнем комфорта", - указал премьер.

Со своей стороны Каптан подчеркнул, что этот аэропорт является для компании одним из наиболее важных проектов, поскольку находится в центре региона и имеет большое значение как для города, так и для всего Казахстана. "Именно поэтому мы стремимся развивать его как можно скорее. Мы надеемся, что в следующем году новый терминал уже начнет функционировать", - пояснил он.

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