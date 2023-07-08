Турция выступила за продление зерновой сделки на два года

"Турция рассчитывает, что зерновая сделка, срок действия которой истекает 17 июля, будет продлена минимум на три месяца. При этом она выступает за ее пролонгацию на два года".

"Турция рассчитывает, что зерновая сделка, срок действия которой истекает 17 июля, будет продлена минимум на три месяца. При этом она выступает за ее пролонгацию на два года".

Как передает Report, об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Надеюсь, что срок действия соглашения о зерновом коридоре после 17 июля будет вновь продлен. Мы рассчитываем, что оно будет продлено хотя бы на три месяца, но выступаем за пролонгацию на два года", - отметил он. "Мы будем стремиться к продлению зернового коридора на два года", - добавил турецкий президент.