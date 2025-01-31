Турция выступила против продления мандата миротворцев ООН на Северном Кипре

Министерство иностранных дел Турции выразило протест в связи с решением Совета Безопасности ООН о продлении миротворческой миссии на Северном Кипре.
Как сообщает
"Кроме того, нас разочаровывает настойчивое упоминание Совбезом ООН устаревших и утративших актуальность моделей урегулирования".
Анкара заявила о полной поддержке всех шагов, предпринимаемых Северным Кипром.
"Справедливое, устойчивое и долговременное урегулирование кипрского вопроса возможно только с учетом реальной обстановки на местах. Мы призываем Совет Безопасности ООН признать эти реалии и подтвердить суверенные права народа Северного Кипра", - говорится в заявлении.