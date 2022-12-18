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Турция выступает за диалог между Египтом и Ливией по демаркации морских границ

Турция выступает за диалог между Египтом и Ливией по демаркации морских границ Турция считает необходимым урегулирование разногласий между Египтом и Ливией в вопросе демаркации морских границ в Восточном Средиземноморье путем переговоров.
В регионе
18 декабря 2022 г. 14:56
Турция выступает за диалог между Египтом и Ливией по демаркации морских границ

Турция считает необходимым урегулирование разногласий между Египтом и Ливией в вопросе демаркации морских границ в Восточном Средиземноморье путем переговоров.

Как передает Report, об этом сообщил в воскресенье телеканал NTV со ссылкой на источники в турецком МИД.

"Египет и Ливия должны как можно раньше начать диалог для урегулирования разногласий", - отметили в МИД Турции. Там добавили, что решением о демаркации морских зон в западном направлении египетская сторона нарушает границы территориальных вод Ливии. В то же время определенные Египтом границы не распространяются на территориальные воды Турции, уточнили в МИД.

Напомним, что Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подписал 13 декабря указ о демаркации морских зон в западном направлении.

Правительство национального единства Ливии, штаб-квартира которого находится в Триполи, в минувшую пятницу отвергло решение Египта о демаркации морских границ, назвав его противоречащим международному праву.

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