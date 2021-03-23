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Турция выразила России обеспокоенность из-за обстрелов в Идлибе

Турция выразила России обеспокоенность из-за обстрелов в Идлибе Турция выразила послу РФ в Анкаре Алексею Ерхову обеспокоенность в связи с обстрелами в Идлибе, в зоне деэскалации, где действуют турецкие военные.
В регионе
23 марта 2021 г. 16:59
Турция выразила России обеспокоенность из-за обстрелов в Идлибе
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Турция выразила послу РФ в Анкаре Алексею Ерхову обеспокоенность в связи с обстрелами в Идлибе, в зоне деэскалации, где действуют турецкие военные.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступила газета Hurriyet Daily News.

Озабоченность из-за обстрелов также доведена до военного атташе РФ в Анкаре, отмечает издание. Российским представителям якобы было передано, что атаки угрожают стабильности и безопасности в районах, которые обозначены как зоны деэскалации в соответствии с российско-турецкими договоренностями.

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