Турция выразила России обеспокоенность из-за обстрелов в Идлибе

Турция выразила послу РФ в Анкаре Алексею Ерхову обеспокоенность в связи с обстрелами в Идлибе, в зоне деэскалации, где действуют турецкие военные.

Турция выразила послу РФ в Анкаре Алексею Ерхову обеспокоенность в связи с обстрелами в Идлибе, в зоне деэскалации, где действуют турецкие военные.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступила газета Hurriyet Daily News.

Озабоченность из-за обстрелов также доведена до военного атташе РФ в Анкаре, отмечает издание. Российским представителям якобы было передано, что атаки угрожают стабильности и безопасности в районах, которые обозначены как зоны деэскалации в соответствии с российско-турецкими договоренностями.