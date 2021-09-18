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Турция выразила протест в связи с заявлением по Кипру саммита Med9 стран ЕС

Турция выразила протест в связи с заявлением по Кипру саммита Med9 стран ЕС Представитель Министерства иностранных дел Турции Танжу Билгич выразил отношение к прокомментировал саммит средиземноморских стран-членов ЕС в столице Греции, Афинах.
В регионе
18 сентября 2021 г. 13:50
Турция выразила протест в связи с заявлением по Кипру саммита Med9 стран ЕС

МИД Турции выразил недовольство подходом к проблемам Восточного Средиземноморья, Кипра и беженцев в совместной декларации саммита Med9, которое прошло 17 сентября в столице Греции Афинах.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, официальный представитель внешнеполитического ведомства Турции Танжу Билгич заявил, что декларация, принятая на саммите, как и в предыдущие годы, была предвзятой и не отражающей действительность.

Как отмечает Anadolu Agency, Билгич призвал страны ЕС, подписавшие декларацию, отказаться от своей односторонней позиции, в которой "они слепо следовали за Грецией и администрацией киприотов-греков под видом солидарности".

Девять европейских стран приняли участие в Med9 : Испания, Франция, Италия, Мальта, Греция, Греческий Кипр, Словения, Хорватия и Португалия. К саммиту присоединилась и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Лайен.

"Кипр погряз в многолетнем споре между греческими и турецкими киприотами", несмотря на дипломатические усилия ООН по достижению всеобъемлющего урегулирования, передает агентство Anadolu.

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