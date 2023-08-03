Турция выработает предложения по "зерновой сделке" к визиту Путина

Турция подготовит конкретные предложения по возобновлению "зерновой сделки" к планируемому визиту президента России Владимира Путина в Турцию.

Турция подготовит конкретные предложения по возобновлению "зерновой сделки" к планируемому визиту президента России Владимира Путина в Турцию.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщил источник в Администрации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Сейчас по этой теме вырабатываются ряд предложений. Возможно, появится некая конкретика по ним в ходе планируемого визита Путина", - отметил источник.

Кроме того, не исключается подписание ряда соглашений, в том числе в энергетической сфере.

Отметим, что вчера президенты двух стран провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд актуальных вопросов.