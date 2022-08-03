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Турция выдворила 9 тыс. иностранных наемников из 102 стран

Турция выдворила 9 тыс. иностранных наемников из 102 стран Турция с 2011 года депортировала 9 тысяч боевиков из 102 различных стран, причастных в террористической деятельности.
В регионе
3 августа 2022 г. 03:18
Турция выдворила 9 тыс. иностранных наемников из 102 стран

Турция с 2011 года депортировала 9 тысяч боевиков из 102 различных стран, причастных в террористической деятельности.

Как сообщает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщили в Миграционной службе при Министерстве внутренних дел Турции.

В числе депортированных боевиков 1 168 граждан США и стран Европейского союза.

"Страны ЕС лидируют по числу депортированных из Турции наемников. Только в 2019 году из Турции были депортированы 126 граждан 12 стран Евросоюза", - сообщили в МВД.

За первые семь месяцев текущего года из Турции были выдворены 20 боевиков - граждан шести стран Евросоюза.

В период после 2019 года лидерами по числу депортированных боевиков являются граждане Франции, Германии, Нидерландов, Бельгии, Финляндии, Румынии, Швеции и Австрии.

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