Турция выдворила 9 тыс. иностранных наемников из 102 стран

Турция с 2011 года депортировала 9 тысяч боевиков из 102 различных стран, причастных в террористической деятельности.

Турция с 2011 года депортировала 9 тысяч боевиков из 102 различных стран, причастных в террористической деятельности.

Как сообщает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщили в Миграционной службе при Министерстве внутренних дел Турции.

В числе депортированных боевиков 1 168 граждан США и стран Европейского союза.

"Страны ЕС лидируют по числу депортированных из Турции наемников. Только в 2019 году из Турции были депортированы 126 граждан 12 стран Евросоюза", - сообщили в МВД.

За первые семь месяцев текущего года из Турции были выдворены 20 боевиков - граждан шести стран Евросоюза.

В период после 2019 года лидерами по числу депортированных боевиков являются граждане Франции, Германии, Нидерландов, Бельгии, Финляндии, Румынии, Швеции и Австрии.