Турция выдворила 9 тыс. иностранных наемников из 102 стран

Турция с 2011 года депортировала 9 тысяч боевиков из 102 различных стран, причастных в террористической деятельности.
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В числе депортированных боевиков 1 168 граждан США и стран Европейского союза.
"Страны ЕС лидируют по числу депортированных из Турции наемников. Только в 2019 году из Турции были депортированы 126 граждан 12 стран Евросоюза", - сообщили в МВД.
За первые семь месяцев текущего года из Турции были выдворены 20 боевиков - граждан шести стран Евросоюза.
В период после 2019 года лидерами по числу депортированных боевиков являются граждане Франции, Германии, Нидерландов, Бельгии, Финляндии, Румынии, Швеции и Австрии.