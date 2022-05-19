Турция выдвинула пять условий для вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Анкара выдвинула пять основных условий, при которых она готова пересмотреть свою позицию по вступлению в НАТО Финляндии и Швеции.

Анкара выдвинула пять основных условий, при которых она готова пересмотреть свою позицию по вступлению в НАТО Финляндии и Швеции.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, эти требования изложены в так называемом "скандинавском досье", которые будут обсуждены со шведскими и финскими дипломатами, которые прибудут в Анкару 23 мая. Их примет замминистра иностранных дел Турции Седат Онал.

В этом документе Турция требует экстрадицию членов PKK и ФЕТО, которые признаны в стране террористическими, прекращение поддержки представителей ФЕТО, которую турецкие власти обвиняют в причастности к подготовке военного переворота в 2016 году.

Кроме того, Турция требует признать террористическими Сирийские силы национальной самообороны, которых Анкара считает аффилированными с PKK, закрыть все организации, связанные со структурами, которые считает террористическими, предоставление соответствующих гарантий.

Дипломатические источники в Турции заявили о том, что официальная Анкара не собирается пойти на уступки по этим пяти пунктам. Только после их принятия Турция готова пересмотреть свою протестную позицию по поводу вступления двух скандинавских стран в НАТО.

Отметим, что Турция заблокировала рассмотрение заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.