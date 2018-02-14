Турция выделит Ираку кредит на 5 млрд долларов

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Турция выделит кредит в размере 5 млрд долларов на восстановление Ирака.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом на состоявшемся в Кувейте совещании, посвященном восстановлению Ирака, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Помимо этого, мы обещали выделить кредит в размере 50 млрд долларов на гуманитарные проекты и проекты развития", - отметил министр.

Отвечая на вопрос о проведении на хребте Кандиля антитеррористической операции наподобие операции в Африне, М.Чавушоглу отметил: "Она должна быть осуществлена. Важно очистить Ирак от ПКК, YPG и других террористических группировок. Мы достигли договоренности с Ираком по этому вопросу. Дай Бог, мы очистим Ирак от террористов. В этой череде не только Кандиль, но и Киркук, Сулеймание и Синджар. Нужно повсеместно избавиться от террористов. Там, где они, благополучие невозможно. Как мы очистили наши горы и города от террористов, так очистим их и в Ираке. Мы примем участие и в восстановлении Сирии. Желающие сотрудничать с нами должны прекратить поддерживать террористов".

Отметим, что Саудовская Аравия выразила готовность выделить на восстановление Ирака 1,5 млрд долларов.

Напомним, что 12 февраля в Кувейте стартовала трехдневная международная конференция, посвященная восстановлению Ирака. В работе конференции принимают участие представители 70 стран, Всемирного банка, ЕС, ООН, а также гуманитарных и правозащитных организаций.