Турция выдала Кыргызстану сторонника ИГ

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Турция передала Кыргызстану Ырыскула Бейшеналиева, подозреваемого в нападении на известного в республике теолога Кадыра Маликова. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявили в посольстве Кыргызстана в Анкаре.

"3 марта в аэропорту Стамбула передали представителям МВД Кыргызстана, и в это же день он был отправлен в Кыргызстан, в сопровождении представителей правоохранительных органов", — говорится в сообщении.

После покушения, совершенного в 2015 году, Маликов заявил, что нападение на него совершили сторонники террористической группировки "Исламское государство". Подозреваемые в нападении Ырыскул Бейшеналиев и Алибек Тилек уулу почти сразу выехали в Турцию, но были задержаны представителями силовых структур этой страны на границе с Сирией.

По данным правоохранительных органов Кыргызстана, оба нападавших являются сторонниками ИГ.