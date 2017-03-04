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    Турция выдала Кыргызстану сторонника ИГ

    Подозреваемый в нападении на известного теолога Ырыскул Бейшеналиев был передан представителям МВД Кыргызстана

    Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Турция передала Кыргызстану Ырыскула Бейшеналиева, подозреваемого в нападении на известного в республике теолога Кадыра Маликова. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявили  в  посольстве Кыргызстана в Анкаре.

    "3 марта в аэропорту Стамбула передали представителям МВД Кыргызстана, и в это же день он был отправлен в Кыргызстан, в сопровождении представителей правоохранительных органов", — говорится в сообщении.

    После покушения, совершенного в 2015 году, Маликов заявил, что нападение на него совершили сторонники террористической группировки "Исламское государство". Подозреваемые в нападении Ырыскул Бейшеналиев и Алибек Тилек уулу почти сразу выехали в Турцию, но были задержаны представителями силовых структур этой страны на границе с Сирией. 

    По данным правоохранительных органов Кыргызстана, оба нападавших являются сторонниками ИГ.

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