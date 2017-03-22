Турция вводит пошлину на поставки зерна из России

Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ Турция приняла решение ввести пошлины на поставки зерна из России по запросу местных экспортеров сельхозпродукции.

Как сообщает Report, об этом в интервью агентству Bloomberg сообщил глава Ассамблеи экспортеров Турции Мехмет Бюйукэкши.

"Нас не устраивают российские ограничения на импорт и визовый режим", - приводит агентство слова Бюйукэкши.

Агентство напоминает, что Россия, в частности, не сняла ограничения на импорт томатов и некоторых других турецких продуктов.

Турция с 15 марта исключила Россию из списка стран, ввозящих сельхозпродукцию без пошлин. Теперь в списке стран с беспошлинным ввозом, которые могут без уплаты 130% пошлины ввозить сырье для последующей переработки и экспорта, России и еще нескольких государств нет.

Ранее российские экспортеры и их турецкие клиенты ввозили зерно с нулевой пошлиной, но оно поставлялось только для переработки и дальнейшего экспорта, для реализации продукции на внутреннем рынке все равно нужно было платить 130% пошлины.

Турция является вторым после Египта по объему импортером российского зерна.