Турция вводит безвизовый режим для стран шенгенской зоны

С 2 марта в Турции будет действовать безвизовый режим для ряда граждан стран Европы.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Sabah, об этом заявил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой.

Отмечается, что изменения коснутся жителей Австрии, Бельгии, Нидерландов, Испании, Польши, а также Великобритании.

Теперь граждане этих стран смогут прибывать на территории республики 90 дней в течение 180-дневного периода.

В настоящее время между большинством европейских стран и Турцией действует безвизовый режим.