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    Турция вручила Германии ноту

    В документе выражено недовольство деятельностью сирийского крыла РПК - YPG в Германии

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Посол Германии в Анкаре Мартин Эрдманн был вызван в министерство иностранных дел Турции.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, из-за отсутствия посла в Турции в министерство явился временный поверенный в делах Германии.

    В МИД Турции немецкому дипломату выразили недовольство деятельностью сирийского крыла РПК - YPG в Германии, вручили ноту протеста для передачи руководству страны.

    Издающийся в Германии Der Spigel сообщает, что Мартин Эрдманн работает в Турции 2,5 года. За этот период он 21 раз был вызван в МИД Турции для вручения ноты.

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