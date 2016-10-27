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    Турция впервые создаст в Иране зону свободной торговли

    Али Яздани: Стамбульская промышленная палата планирует инвестировать этот проект 10 млрд долларов

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Турция построит в Иране зону свободной торговли (ЗСТ).

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом заявил заместитель министра промышленности, рудников и торговли Ирана Али Яздани.

    По его словам, зона будет состоять из 140 участков, размещенных на территории общей площадью 500 га.

    "Стамбульская промышленная палата планирует инвестировать в этот проект 10 млрд долларов. Зона свободной торговли будет создана иностранцами впервые. Все проекты зоны будут реализованы со стороны Турции", - подчеркнул он.

    По информации, иранская сторона предложила Стамбульской промышленной палате для строительства зоны 15 регионов. Обсуждения в этом направлении продолжаются. 

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