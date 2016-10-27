Турция впервые создаст в Иране зону свободной торговли

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Турция построит в Иране зону свободной торговли (ЗСТ).

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом заявил заместитель министра промышленности, рудников и торговли Ирана Али Яздани.

По его словам, зона будет состоять из 140 участков, размещенных на территории общей площадью 500 га.

"Стамбульская промышленная палата планирует инвестировать в этот проект 10 млрд долларов. Зона свободной торговли будет создана иностранцами впервые. Все проекты зоны будут реализованы со стороны Турции", - подчеркнул он.

По информации, иранская сторона предложила Стамбульской промышленной палате для строительства зоны 15 регионов. Обсуждения в этом направлении продолжаются.