Турция восстановит исторический мост "Шелковый путь" на турецко-армянской границе

Турция намерена восстановить исторический мост "Шелковый путь" в провинции Карс, на турецко-армянской границе.

Турция намерена восстановить исторический мост "Шелковый путь" в провинции Карс, на турецко-армянской границе.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

Согласно информации, Главное управление автомобильных дорог Турции объявило тендер на восстановление моста, который некогда являлся частью исторического Шелкового пути.

Мост, у которого сохранились только колонны, расположен в руинах древнего византийского города Ани.

Работы по восстановлению планируется начать в кратчайшие сроки после объявления итогов тендера.