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Турция восстановит исторический мост "Шелковый путь" на турецко-армянской границе

Турция восстановит исторический мост "Шелковый путь" на турецко-армянской границе Турция намерена восстановить исторический мост "Шелковый путь" в провинции Карс, на турецко-армянской границе.
В регионе
29 сентября 2023 г. 16:13
Турция восстановит исторический мост Шелковый путь на турецко-армянской границе

Турция намерена восстановить исторический мост "Шелковый путь" в провинции Карс, на турецко-армянской границе.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

Согласно информации, Главное управление автомобильных дорог Турции объявило тендер на восстановление моста, который некогда являлся частью исторического Шелкового пути.

Мост, у которого сохранились только колонны, расположен в руинах древнего византийского города Ани.

Работы по восстановлению планируется начать в кратчайшие сроки после объявления итогов тендера.

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Версия на английском языке Türkiye to restore historic Silk Road Bridge on Turkish-Armenian border
Версия на азербайджанском языке Türkiyə-Ermənistan sərhədindəki İpək Yolu körpüsü təmir olunacaq

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