Турция восстановит исторический мост "Шелковый путь" на турецко-армянской границе

Турция намерена восстановить исторический мост "Шелковый путь" в провинции Карс, на турецко-армянской границе.
Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.
Согласно информации, Главное управление автомобильных дорог Турции объявило тендер на восстановление моста, который некогда являлся частью исторического Шелкового пути.
Мост, у которого сохранились только колонны, расположен в руинах древнего византийского города Ани.
Работы по восстановлению планируется начать в кратчайшие сроки после объявления итогов тендера.