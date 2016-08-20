Турция восстанавливает отношения с Сирией

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ "В ближайшие дни экономические связи между Турцией и Сирией будут расширены".

Как сообщает Report, об этом в интервью агентству Reuters заявил заместитель премьер-министра Турции Нуреттин Джаникли.

По его словам, в последнее время в торговых связях Турции с Ираком и Сирией наблюдается спад.

"В предстоящие дни у нас будет возможность расширить деятельность в экономической сфере с Сирией. Эти отношения будут построены с сирийским народом и властью", - подчеркнул заместитель премьер-министра.