Турция воспользуется полномочиями по Конвенции Монтре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция воспользуется полномочиями по Конвенции Монтре в отношении движения судов в проливах, чтобы избежать эскалации на Украине.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция воспользуется полномочиями по Конвенции Монтре в отношении движения судов в проливах, чтобы избежать эскалации на Украине.

Как передает Report, об этом сказал президент Турции, выступая с обращением к народу после заседания кабмина в понедельник.

"Мы полны решимости использовать полномочия, данные нашей стране Конвенцией Монтре в отношении движения судов в проливах, таким образом, чтобы предотвратить эскалацию кризиса", - сказал Эрдоган.