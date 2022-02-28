"Мы полны решимости использовать полномочия, данные нашей стране Конвенцией Монтре в отношении движения судов в проливах, таким образом, чтобы предотвратить эскалацию кризиса", - сказал Эрдоган.
Турция воспользуется полномочиями по Конвенции МонтреТурция воспользуется полномочиями по Конвенции Монтре Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция воспользуется полномочиями по Конвенции Монтре в отношении движения судов в проливах, чтобы избежать эскалации на Украине.
В регионе
28 февраля 2022 г. 21:37
https://static.report.az/photo/04533c4f-3067-30fd-aef4-906d92143557.jpgРеджеп Тайип Эрдоган
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Montrö Konvensiyasının verdiyi səlahiyyətdən istifadə etmək qərarındayıq”