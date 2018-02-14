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    Турция во второй раз закупит у России зенитно-ракетные комплексы "С-400"

    Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Турция планирует во второй раз закупить у России зенитно-ракетные комплексы "С-400".

    Как сообщает Report со ссылкой на Ahaber, согласно подписанному между двумя странами договору, официальная Москва первую партию проданных комплексов поставит Турции в 2020 году.

    По информации, после этого переговоры между Турцией и Россией будут продолжены. Ожидается что за стол переговоров по купле-продаже второй партии ЗРК "С-400" стороны сядут в 2021 году.

    Отметим, что глава российской государственной компании "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что первые поставки зенитных ракетных комплексов С-400 Турции начнутся в марте 2020 года.

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