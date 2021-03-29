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Турция вновь ужесточает меры в рамках борьбы с коронавирусом

Турция вновь ужесточает меры в рамках борьбы с коронавирусом Турция вновь ужесточает меры в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом
В регионе
29 марта 2021 г. 21:42
Турция вновь ужесточает меры в рамках борьбы с коронавирусом

Турция вновь ужесточает меры в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом.

Как передает Report, об этом 29 марта сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.

"Комендантские часы в "красных" провинциях будут применяться не только по воскресеньям, но и по субботам, - подчеркнул он. - На территории всей Турции по-прежнему будут действовать ежедневные комендантские часы с 21:00 до 05:00".

Кроме того, власти республики приняли решение ввести ограничения в течение месяца мусульманского поста рамадан. "Во время рамадана в стране будут действовать ограничения на проведение общественных ифтаров (ужин во время священного для мусульман месяца рамадан) и сухуров (утренняя трапеза)", - добавил он.

В начале марта Министерство здравоохранения Турции опубликовало карту республики, в которой провинции отмечены четырьмя разными цветами: синим, желтым, оранжевым и красным. Цвета соответствуют обстановке с коронавирусом в конкретном регионе. Спустя четыре недели после этого большинство провинций окрасились в красный цвет, в число которых входят как крупнейшие турецкие регионы - Стамбул, Измир, Анкара, так и туристические районы - Анталья, Айдын, Мугла. Наиболее безопасными с точки зрения распространения коронавируса по-прежнему остаются регионы на границе с Сирией - Шанлыурфа, Мардин, Шырнак, Хаккяри, Ван.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта прошлого года у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 3,208 млн, умерли 31 076 человек, выздоровели 2,957 млн пациентов.

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