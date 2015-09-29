Турция внесла в "черные списки" около 20 тысяч иностранных боевиков

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Почти 20 тысяч человек внесены в "черные списки" иностранных боевиков, которым запрещен въезд в Турцию, сообщил премьер-министр Ахмет Давутоглу, информирует Report со ссылкой на РИА «Новости».

"В список невъездных лиц, который мое правительство представило по иностранным боевикам, с 2011 года мы занесли почти 20 тысяч человек из более чем ста стран", — сказал Давутоглу на саммите по борьбе с ИГ и насильственным экстремизмом в ООН, организованном США.

По его словам, группа по анализу рисков выявила более тысячи подозрительных лиц, которым въезд в Турцию в аэропортах был закрыт. "Мы не допустили, чтобы они попали в зоны конфликта", — сказал Давутоглу.

Большинство боевиков, намеревающихся присоединиться к экстремистам "Исламского государства", проникают в Сирию и Ирак через территорию Турции.

Давутоглу также сообщил, что в 2015 году из Турции было депортировано более тысячи иностранцев, "с подозрительной историей присутствия в зонах конфликта в Сирии и Ираке".