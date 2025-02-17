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Турция вместе с США и Европой ищут варианты мирного урегулирования в Украине

Турция вместе с США и Европой ищут варианты мирного урегулирования в Украине Турция, США и европейские страны работают над различными аспектами плана по прекращению огня в Украине и установлению мира.
В регионе
17 февраля 2025 г. 01:07
Турция вместе с США и Европой ищут варианты мирного урегулирования в Украине

Турция, США и европейские страны работают над различными аспектами плана по прекращению огня в Украине и установлению мира.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу TRT World на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Турция хочет и готова играть любую роль, чтобы способствовать миру в Украине, и готова внести вклад в восстановление Украины. Но прежде всего нам нужно обеспечить прекращение огня. Нам нужен работоспособный и долгосрочный мирный план. Сейчас американская администрация, европейцы и мы работаем над различными аспектами этого возможного плана прекращения огня и мирного урегулирования", - сказал министр.

По его словам, на текущем этапе идет изучение вопросов того, как можно обеспечить режим прекращения огня и как сделать его постоянным.

"Также существует вопрос о том, как мы можем предотвратить возобновление войны. Это вполне уместные вопросы, которые задаем мы и некоторые из наших европейских друзей", - заявил он.

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