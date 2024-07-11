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Турция в рамках саммита НАТО обсудит вопросы приобретения F-16

Турция в рамках саммита НАТО обсудит вопросы приобретения F-16 Представители турецкого руководства обсудят в Вашингтоне в рамках мероприятий саммита НАТО вопросы покупки Анкарой истребителей F-16 и комплектов модернизации для них.
В регионе
11 июля 2024 г. 14:00
Турция в рамках саммита НАТО обсудит вопросы приобретения F-16

Представители турецкого руководства обсудят в Вашингтоне в рамках мероприятий саммита НАТО вопросы покупки Анкарой истребителей F-16 и комплектов модернизации для них.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в Анкаре представили Минобороны Турции.

"Как известно, соответствующие контракты подписаны, работа над деталями и нюансами продолжается. Идут переговоры между делегациями. В этом процессе есть большое количество факторов, вопросов, связанных с техническими аспектами. Эти темы будут обсуждаться в рамках саммита. О всех подробностях, когда они появятся, мы сообщим", - приводит высказывания представителя Минобороны телеканал A Haber. Отмечается, что глава ведомства Яшар Гюлер намерен провести несколько встреч в Вашингтоне на полях саммита НАТО.

В начале июня турецкие власти подписали и направили американской стороне письмо о принятии предложения (Letter of Acceptance, LOA) относительно закупки новых истребителей F-16 "блок-70/72" (Block-70/72) и комплектов модернизации уже имеющихся у нее аналогичных самолетов до наиболее современного стандарта за 23 млрд долларов.

Всего Турция планирует закупить 40 истребителей F-16 "блок-70/72" в одноместном (F-16C) и двухместном (F-16D) вариантах, а также 79 комплектов оборудования, необходимого для модернизации и продления срока службы турецких самолетов F-16C/D "блок-40/50+". Сюда же входят запасные части, необходимое сервисное оборудование, программы обучения и технической поддержки и полный комплект вооружений классов "воздух - воздух" и "воздух - поверхность".

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