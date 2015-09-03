​Турция в праздник Курбан отправит мясо жертвенных животных в более чем 90 стран мира

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ В этом году по случаю праздника Курбан Турция раздаст мясо жертвенных животных в более чем 90 странах мира. Как сообщает Report, об этом заявил министр по делам религии Турецкой Республики Мехмет Гермез.

"В этом году мы окажем помощь 5 тыс. лиц в более 500 точках на территории свыше 90 стран шести континентов. В мире есть места, где голодные люди едят мясо жертвенных животных, не дожидаясь его приготовления", - сказал М.Гермез.

Он добавил, что мясо будет роздано не только мусульманам, но и представителям других религий.